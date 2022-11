Lecce-Atalanta, probabili formazioni: Colombo o Ceesay? I dubbi di Baroni

Dopo la bella partita di Udine, il Lecce è chiamato a confermarsi in casa contro l'Atalanta di Gasperini, che sabato ha perso in casa contro il Napoli schiacciasassi. Incroci del mercoledì, nel penultimo turno prima della lunga sosta per il Mondiale. Baroni avrà qualche dubbio di formazione, soprattutto in difesa e in attacco. Dietro la grande incognita è Umtiti. Ce la fa o no? Sta meglio e potrebbe anche farcela ma probabilmente il tecnico lo terrà a riposo pensando alla Sampdoria. L'ipotesi più probabile è vedere Gendrey a destra con Pongracic (rientra) e Baschirotto al centro e Gallo a sinistra (più difficile l'ipotesi Pezzella).

Il centrocampo non dovrebbe subire variazioni, Blin ha convinto. Strefezza e Banda ai lati sono altrettanti sicuri. Al centro dell'attacco il grande ballottaggio: Colombo o Ceesay? Sembra in vantaggio l'ex Milan.

Le probabili formazioni di Lecce-Atalanta

Lecce (4-3-3): Falcone; Gendrey, Pongracic, Baschirotto, Gallo; Blin, Hjulmand, Gonzalez; Strefezza, Colombo (Ceesay), Banda. All.: Baroni

Atalanta (3-4-1-2): Musso; Toloi, Okoli, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Koopmeiners, Soppy; Ederson; Lookman, Zapata. All.: Gasperini