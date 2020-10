Brescia-Lecce, la sfida al “Rigamonti”: dalle 21 la diretta

Non ci sarà l’attaccante Torregrossa nella sfida tra Brescia e Lecce in programma questa sera al “Rigamonti” per la terza giornata del campionato di serie B: il centravanti delle “rondinelle” è risultato positivo al coronavirus. Su sponda salentina invece mancheranno il cursore Adjapong, che è in isolamento precauzionale anti-coronavirus, il capitano Mancosu, per problemi muscolari, l’attaccate Rodriguez, che non è ancora al meglio della condizione fisica, e il mediano Tachtsidis, che deve ancora smaltire il malumore verso il club giallorosso per la propria mancata cessione agli arabi.

Un punto in classifica per i padroni di casa, conquistato contro l’Ascoli; quattro per i salentini, che invece contro i marchigiani hanno vinto, e hanno pareggiato con il Pordenone. I bresciani riprovano mister Lopez, che succede a Gigi Delneri dopo appena due giornate. L’allenatore uruguaiano aveva allenato i biancoazzurri nella seconda parte dello scorso campionato, in sere A, subentrando proprio a Corini. Il quale ora torna da avversario nella sua terra. Per una sfida che diventa un classico di provincia. Nel campionato 2018-19 infatti Lecce e Brescia primeggiarono in serie B, riuscendo poi a ottenere entrambe la promozione diretta. Una vittoria a testa, così come nella scorsa competizione. Nella massima serie i bresciani si imposero per tre gol a zero in casa, ma poi sono stati battuti per tre a uno al “Via del Mare” e quella sconfitta è costata loro la matematica retrocessione, già alla quart’ultima giornata.

FORMAZIONI

BRESCIA: Joronen, Sabelli, Van De Looi, Ndoj, Spalek, Donnarumma, Mangraviti, Aye, Martella, Dessena, Papetti. In panchina: Kotnik, Mateju, Chancellor, Zmrhal, Skrabb, Semprini, Labojko. Allenatore: Lopez

LECCE: Gabriel, Zuta, Calderoni, Lucioni, Meccariello, Majer, Henderson, Stepinski, Listkowski, Bjorkengren, Falco. In panchina: Bleve, Vigorito, Paganini, Coda, Rossettini, Monterisi, Dermaku, Pettinari, Gallo, Lo Faso, Maselli, Felici. Allenatore: Corini.

Arbitro: Antonio Di Martino di Teramo

