Lecce, arrivato Romagnoli. Il difensore è a disposizione di mister Baroni

E' atterrato a Brindisi, 32 anni, difensore centrale cremonese, in uscita dal Parma e con un curriculum di tutto rispetto: 64 presenze e 2 reti in serie A, 268 presenze e 8 reti in serie B, 23 presenze e 3 reti in serie C, quattro campionati di B vinti con Pescara Brescia ed Empoli con cui ha giocato fino alla scorsa stagione prima di trasferirsi in Emilia. Nell'ultimo giorno di mercato, martedì 31 gennaio, la volontà del calciatore ha fatto la differenza, a quel punto c’è voluto davvero poco per trovare l’accordo. E così, poco prima del gong delle ore 20, ilha depositato la lista di trasferimento di Romagnoli che è arrivato nel Salento a titolo definitivo e con una voglia matta di recuperare il tempo perduto nella prima parte di stagione costellata da problemi fisici. Ora Romagnoli sta bene e ha solo un forte desiderio di tornare ad essere protagonista. Il difensore è già a disposizione del tecnico