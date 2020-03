Lecce, niente allenamenti. La ripresa rinviata a data da destinarsi

LECCE Il Lecce si allinea alla decisione di gran parte le società di serie A di calcio e decide di far slittare la ripresa degli allenamenti della prima squadra. Come si ricorderà, in un primo momento il club giallorosso aveva fissato la ripresa dell'attività per oggi pomeriggio. Alla luce della nuova raccomandazione della Federazione dei medici sportivi italiani di rinviare la data del ritorno all'attività almeno fino ai primi giorni del mese di aprile, l'Us Lecce "vista l'attuale situazione di emergenza sanitaria ha deciso di posticipare la ripresa degli allenamenti a data da destinarsi". Nel comtempo, il club di via Colonnello Costadura assicura che "la condizione fisica e lo stato di salute dei calciatori continueranno ad essere monitorate giornalmente, a distanza, dallo staff tecnico e da quello medico".

Novità sull'argomento potrebbe arrivare nella giornata di domani dall'Assemblea delle società di serie A convocata, in call conference, a mezzogiorno.

