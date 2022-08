Lecce, corsa all'abbonamento: caccia al record storico. È l'ultima settimana, ecco dove e quando sottoscrivere la tessera

Ultimi cinque giorni di campagna abbonamenti per il Lecce. C'è tempo, almeno per ora (non è da escludere una deroga), fino alle 20 di venerdì prossimo. Sono circa 18.000 le tessere già sottoscritte, è caccia al record dell'ultima stagione vissuta in Serie A. La società, con l'aiuto della tifoseria, può riscrivere la propria storia. L'entusiasmo c'è, nonostante qualche mugugno sui social dopo la sconfitta - indolore - contro il Parma in amichevole nello scorso weekend.

Abbonamenti, venerdì solo online

La società, tramite una nota, comunica le modalità operative. «Si precisa che il punto vendita presso lo Stadio Via del Mare sarà operativo fino alle ore 19:00 di giovedì 4 agosto 2022, per la concomitanza con la prima gara ufficiale dei giallorossi in Coppa Italia, in programma venerdì sera con il Cittadella. Pertanto, solo nella giornata di venerdì 5 agosto 2022, sarà possibile sottoscrivere gli abbonamenti nelle modalità online e presso i punti vendita abilitati».