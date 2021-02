Lecce, a Pescara a caccia del tris: in campo alle 14

Il momento è propizio per scalare la classifica del campionato di serie B. Lo sa bene il Lecce che, dopo aver infilato due vittorie di fila contro Cremonese (in trasferta) e Cosenza (in casa), oggi va a caccia del tris sul campo del Pescara. Gli abruzzesi vivono giorni difficili e sono in piena lotta per la salvezza. Per raggiungere l'obiettivo finale, il presidente Sebastiani ha già cambiato tre allenatori. Ora alla guida del Delfino c'è Gianluca Grassadonia: l'ex tecnico di Salernitana e Paganese da un paio di settimane ha preso il posto dell'esonerato Breda il quale, a sua volta, era subentrato a Oddo alla decima giornata. Il lavoro di Grassadonia ha permesso al Pescara di passare dall'ultimo al penultimo posto in classifica, con un punto di vantaggio sulla Virtus Entella, attuale fanalino di coda del torneo cadetto.

Il Pescara è ancora convalescente, ciò però non significa che oggi il Lecce avrà vita facile. Tutt'altro, ci sarà da soffrire dall'inizio alla fine. Mister Corini conosce a fondo la serie B e sa bene che sono proprio queste le partite più difficili da affrontare, contro avversari affamati di punti e quindi pronti a vender cara la pelle pur di strappare un risultato positivo. Di conseguenza, sarà fondamentale per il Lecce non fallire l'approccio: indirizzare subito la partita nel verso giusto potrebbe rappresentare un grande vantaggio per Mancosu e compagni nello sviluppo del match. A proposito del capitano: oggi quasi certamente tornerà a giocare dal primo minuto dopo aver saltato la trasferta di Cremona (per infortunio) ed essere entrato a gara avviata contro il Cosenza. In queste ultime due settimane, il vice capocannoniere del Lecce (per il sardo 8 reti e 9 assist stagionali) ha recuperato la condizione migliore e ora è pronto a riprendere per mano la squadra e a spingerla verso l'alta classifica. Con i suoi gol e con i suoi assist. Il ritorno di Mancosu alle spalle delle due punte (Coda e Rodriguez) potrebbe spingere Corini ad arretrare lo scozzese Henderson sulla linea di centrocampo nel trio con il danese Hjulmand e con lo svedese Bjorkengren. Fermo restando che Majer scalpita per la riconferma dopo aver giocato le ultime due partite da titolare. Nessun dubbio invece per ciò che riguarda la linea difensiva, anche alla luce della defezione di Pisacane e di quella del lungodegente Dermaku. In buona sostanza, mister Corini non ha centrali di ruolo in panchina e all'occorrenza dovrà fari ricoso a Zuta.

Di conseguenza, ancora una volta la coppia di centrali sarà composta da Lucioni e Meccariello, quest'ultimo con il morale alle stelle dopo la rete realizzata contro il Cosenza. Sugli esterni invece agiranno Maggio e il giovane Gallo, altra lieta sorpresa di questa seconda parte di stagione. La lista degli assenti comprende Adjapong, Calderoni, Dermaku, Listkovski, Monterisi, Nikolov, Pisacane e Vigorito. In buona sostanza una difesa al completo più due centrocampisti.

Non sta molto meglio il tecnico pescarese Grassadonia, anch'egli costretto a rinunciare ai vari Rigoni, Sorensen, Riccardi e buon ultimo l'ex giallorosso Tabanelli, costretto a dare forfait in occasione della rifinitura. Inoltre, è in forte dubbio la presenza al centro della difesa dell'esperto Bocchetti; se non dovesse farcela è pronto Guth. Fischio d'inizio alle ore 14 a cura di Robilotta di Sala Consilina.