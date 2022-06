Le ragazze del Circolo Tennis di Maglie ai Playoff per il salto in B2

Le straordinarie ragazze del Circolo Tennis di Maglie si impongono sul Circolo Tennis di Lecce per 4 a 0 e volano ai playoff per la promozione in serie B2.

La finale femminile

Nell'Open di Ostuni finale femminile tutta magliese tra Giorgia Pinto e Carlotta Mencaglia. Al termine della fase regionale del campionato di serie C femminile, le incredibili ragazze del Ct Maglie superano il Ct Lecce per 4 a 0. Questo risultato permette alle magliesi di superare il Ct Melfi e di conseguenza accedere ai playoff nazionali per la promozione in serie B2. Il Ct Maglie ha schierato Giorgia Pinto (2.1), Carlotta Mencaglia (2.5) Asia Pellegrino (2.8), Marta Forte (3.2), Elena Luceri (3.3), Silvia Romano (4.1) e Carola Liaci (4.2) assistita in campo dai tecnici Marco Cezza e Mattia Leo. Il Ct Lecce ha schierato in campo Andreina Pino (2.5), Giulia Porzio (2.6), Giorgia Sticchi (2.8), Ginevra Puce (3.4).

APPROFONDIMENTI NEWS Nel panorama della kickboxing nazionale brilla la stella di Kaba... NEWS Miccoli si sfoga sui social dopo il carcere: «Tanti sbagli, ora... SERIE A Liguori: "Il club ha fatto il possibile per accogliere le... SERIE A Iniziativa per i tifosi del Lecce: accordo con la Bpp per rateizzare...

I tre singolari



I tre singolari hanno visto le sofferte affermazioni delle ragazze magliesi: Giorgia Pinto su Andreina Pino 6-4 6-3, Carlotta Mencaglia su Giulia Porzio 6-3 4-6 6-4 e Asia Pellegrino su Giorgia Sticchi 4-6 6-2 6-2. Il doppio ha visto prevalere le ragazze magliesi Marta Forte e Giorgia Pinto per il ritiro della coppia del Ct Lecce nel secondo set, dopo aver ceduto il primo, in contemporanea all'auspicata notizia, giunta da Melfi, del passo falso in doppio delle ragazze lucane contro il CT Bari che ha consentito matematicamente di conquistare la vittoria nel girone, a prescindere dal risultato del doppio magliese. Gli incontri si sono svolti sotto un sole cocente e una temperatura elevatissima che ha molto provato tutte le protagoniste.

Il direttore Baglivo



Per il direttore sportivo del Ct Maglie, Antonio Baglivo: «Una superba prestazione delle nostre ragazze che, con l'accesso ai playoff per la promozione in serie B2, hanno centrato l'obiettivo minimo di inizio campionato. Dopo la falsa partenza della prima partita contro il Manfredonia, le ragazze hanno ottenuto un filotto di vittorie che hanno permesso la qualificazione ai playoff. Un plauso va alle ragazze del Ct Lecce che hanno disputato gli incontri al massimo delle loro potenzialità, dando del filo da torcere alle nostre ragazze e onorando l'impegno con la massima sportività». Un plauso meritato va anche alle nostre ragazze finaliste nel torneo di Ostuni, Giorgia Pinto e Carlotta Mencaglia, che, anche in questa occasione, hanno onorato i colori del CT Maglie. Dopo aver superato il CT Lecce, Giorgia Pinto e Carlotta Mencaglia si sono sfidate Nell'Open Telcom-Pace di Ostuni in una finale tutta magliese del tabellone femminile. Il tabellone nazionale dei playoff per la promozione in B2 sarà sorteggiato martedì 14 giugno con la partita di andata domenica 26 giugno e ritorno la domenica successiva. Prossimo appuntamento in B1 per il Ct Maglie domenica 12 giugno con la trasferta a Venezia sui difficili campi del TC Cà del Moro.