Il Brindisi cerca il poker, c'è Bitonto-Casarano. Il programma in serie D

Il Brindisi di mister Di Costanzo prova ad accelerare e a conquistare la quarta vittoria consecutiva, questa volta al Fanuzzi, contro il Nola. Il derby Bitonto-Casarano mette in palio punti pesanti in chiave promozione e salvezza. Lavello-Nardò a rischio rinvio per neve. Ecco il quadro della giornata di domenica alle 14.30

Serie D - Girone H - 27ª giornata

A. Cerignola-Casertana

Ceriello di Chiari

Bitonto-Casarano

Maccarini di Arezzo

Brindisi-Nola

Bortolussi di Nichelino

Francavilla in Sinni-Altamura

Zippilli di Mantova

Lavello-Nardò

Bianchini di Terni

Nocerina-San Giorgio

Vacca di Saronno

Rotonda-Fasano

Lipizer di Verona

Sorrento-Molfetta

Peletti di Crema

Mariglianese-Bisceglie

Gresia di Piacenza

V. Matino-Gravina rinviata



Classifica: Cerignola 56; Bitonto 53; Francavilla 51; Fasano 45; Gravina 42; Nocerina 41; Casertana 39; Sorrento 37; Molfetta 36; Lavello 34; Mariglianese, Altamura e Nola 30; Casarano 29; San Giorgio 27; Rotonda 26; Bisceglie 25; Brindisi 24; Nardò 22; Matino 16.