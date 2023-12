Problema all'adduttore sinistro: Lautaro Martinez salterà Inter-Lecce

La sfida pre-natalizia tra Inter e Lecce sarà priva di uno dei protagonisti principali, ovvero Lautaro Martinez. Il centravanti nerazzurro e dell'Argentina salterà la sfida di domani alle 19 allo stadio Meazza con i salentini a causa di un problema muscolare all'adduttore sinistro sorto a metà settimana nel match di Coppa Italia contro il Bologna. Trattandosi di muscoli in casa nerazzurra non c'è alcuna intenzione di correre rischi inutili e di conseguenza l'Inter rinuncerà al suo attaccante migliore sia domani che, probabilmente, nella gara successiva contro il Genoa. Ad ogni modo, per capire la reale entità dell'infortunio.

La nota dell'Inter

"Lautaro Martinez si è sottoposto questa mattina a esami strumentali presso l’Istituto Clinico Humanitas di Rozzano. Per l'attaccante nerazzurro risentimento muscolare agli adduttori della gamba sinistra. Le sue condizioni saranno rivalutate nei prossimi giorni".