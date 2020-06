Lecce, Lapadula: «Pronti a ripartire, troveremo un Milan già al top»

Ultimo aggiornamento: 18:18

«Ho avuto qualche stop in questi giorni, ma nulla di importante. Sarà un grande inizio, sono sempre stato carico e in questo periodo ho puntato molto sull'alimentazione e sui lavori di forza. Nonostante gli allenamenti a casa, è stata dura riprendere sul campo. Ma siamo pronti».Non mancheranno le motivazioni all'attaccante del Lecce,, che riprenderà il campionato affrontando il Milan , sua ex squadra, reduce dalla semifinale di Coppa Italia con la Juve. «Dal mio punto di vista contro la Juve hanno fatto una buona partita, è una squadra in forma nonostante tutti gli alibi - prosegue il giocatore al sito del club giallorosso -. Gol da ex? Per un attaccante è importante segnare, ma anche a livello di squadra sarà fondamentale partire bene».Intanto giunge notizia che Zlatan Ibrahimovic si è sottoposto ad una nuova risonanza magnetica al polpaccio infortunato, a quanto emerge il recupero procede bene e lo svedese inizierà progressivamente ad aumentare i carichi di lavoro. La speranza di Ibra è quella di tornare a disposizione di mister Pioli per il big match del 28 giugno contro la Roma a San Siro, sembra invece quasi impossibile la presenza lunedì in casa del Lecce.«Mi mancava vedere il calcio, è stato strano vedere gli spalti vuoti per le due gare di Coppa Italia e sarà un peccato vedere il Via del Mare senza tifosi. Ci mancheranno perché sono sempre stati tanti in casa e in trasferta», conclude Lapadula.