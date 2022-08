Banda è un calciatore del Lecce. Ufficiale l'arrivo dell'attaccante esterno

Con una nota ufficiale il Lecce ha reso noto "di aver acquisito, a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Lameck Banda dal Maccabi Petah Tikva. L'esterno offensivo di sinistra zambiano classe 2001 ha sottoscritto un accordo di quattro anni con opzione per il successivo. Il calciatore lunedì sarà a Lecce per sottoporsi alle visite mediche di rito".

Il giocatore, 21 anni, esterno offensivo, nato a Lusaka in Zambia, era di proprietà del Maccabi Petah Tiqwa, club israeliano dal quale il Lecce lo ha prelevato. Chi lo conosce bene lo descrive come un calciatore che ha nella velocità e nella tecnica le sue caratteristiche principali. Sul calciatore sembrava esserci pure qualche altro club tra cui il Basilea: l'opera di convincimento di Corvino ha avuto invece buon esito e il ragazzo è approdato nel Salento. Si tratta di un calciatore nei quadri della nazionale dello Zambia; un esterno offensivo che può giocare su entrambe le sponde. Questi i suoi numeri nell’ultima stagione: 26 presenze, 8 gol e 2 assist. In Nazionale finora 4 presenze. Il suo futuro si tinge ora di giallorosso.