La terza vittoria di fila lancia in orbita l'Happy Casa Brindisi

La terza vittoria di fila lancia in orbita una Happy Casa Brindisi la conquista davanti a pochi intimi, davanti a 200 spettatori comunque appassionati e rumorosi. Finisce 99 a 83, ma i pugliesi devono però sudare le proverbiali sette camicie per venire a capo di un match complicatosi nei primi due quarti nei quali gli avversari affrontano la contesa a viso aperto e senza alcun timore di sorta.



E’ una gara dai due volti quella che, invece, i padroni di casa disputano: arruffoni per 20 minuti (i primi) su tutti e due i lati del campo, assolutamente devastanti invece negli ultimi due quarti. Sull’orlo del baratro (38-53 al 20’), i biancazzurri si rendono protagonisti di un terzo quarto da far stropicciare gli occhi (30-14 di break), dominando la contesa in ogni dove grazie ad un ritrovato Dairus Thompson fino a quel momento l’ombra di se stesso (0/4 al tiro, -1 di valutazione e -11 di plus/minus) e poi diventato la vera spina nel fianco per la difesa altrui (10 punti e 4 assist).



Brindisi mette in cascina due punti importantissimi, soprattutto alla vigilia di serie di gare per niente semplici (Trieste in trasferta, Fortitudo Bologna in casa, Virtus Bologna e Sassari ancora in esterna).

Marcatori. Happy Casa Brindisi: Harrison 27, Perkins 18, Willis 17, Thompsn 10.

Dè Longhi Treviso: Logan 23, Mekowulu 22, Carroll 10.



