La serie C parte il 4 settembre, più tempo per il Taranto. Il Francavilla si gode Murilo

Nei giorni scorsi il presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli ha fissato l'inizio del campionato 2022-2023 per domenica 4 settembre con la prima giornata. Il primo turno eliminatorio della Coppa Italia di Serie C è stato invece rinviato a data da destinarsi, successiva al via del campionato. Le ultime decisioni hanno generato reazioni differenti tra i club di serie C.

Qui Taranto

Il Taranto prosegue la preparazione in sede in vista del 4 settembre, data d’inizio del campionato di serie C: uno slittamento (di una settimana) accolto senza particolari angosce in casa ionica considerando che, in quell’intervallo di tempo, Nello Di Costanzo avrà modo di plasmare ulteriormente la squadra secondo le sue idee tecnico-tattiche. In più, a 20 giorni dalla chiusura del calciomercato, le ultime operazioni (sia in entrata che in uscita) potranno essere condotte senza l’assillo di dover scendere in campo sia per la Coppa, rinviata a data da destinarsi, sia per il campionato, il cui start era fissato per il 28 agosto. Sulla questione legata alle trattative, è definita in ogni suo punto quella con Carlos Jatobà: classe ‘95, il centrocampista brasiliano ha risolto le pratiche di natura burocratica e andrà a rinforzare la zona nevralgica a disposizione di Di Costanzo. Un colpo importante sia per le qualità tecniche del calciatore che, in ogni caso, vanta un passato nelle fila dello Sporting Lisbona, ma anche sul fronte dell’esperienza: in rossoblù, in quel reparto, di calciatore over era giunto soltanto Alessandro Provenzano, classe ‘92, poi spazio a tanti giovani di prospettiva, su tutti Leonardo Mazza e Valerio Labriola, quest’ultimo tornato nuovamente in riva allo Ionio in prestito secco dal Napoli. Jatobà ha convinto pienamente nel corso del ritiro di Sturno. Al brasiliano, dunque, il compito non indifferente di far da chioccia all’interno dello spogliatoio e di garantire qualità, quantità e geometrie al centrocampo rossoblù che, quest’anno, sarà orfano di profili di esperienza come Di Gennaro, Civilleri e Marsili. In più, è anche particolarmente versatile: nel corso degli allenamenti congiunti tenutisi a Sturno, ha anche occupato una posizione più avanzata, pressoché a supporto della punta centrale, e ciò può rappresentare una soluzione tattica ulteriore in vista di una stagione che si preannuncia lunga e tortuosa.

Qui Francavilla Fontana