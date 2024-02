La Prisma Taranto vince a Piacenza e resta in Superlega

Dopo la sconfitta rimediata da, nella gara esterna contro, bastava un punto alla Gioiella Prisma Taranto per festeggiare la permanenza in SuperLega. I ragazzi di coach Travica ne hanno conquistati due grazie alla vittoria ottenuta al tie-break al PalaBanca di Piacenza. Una gara lunga e complicata, vinta meritatamente dalla compagine ionica, che poteva tornare dalla trasferta emiliana addirittura con l’intera posta in palio. Un super Gutierrez, MVP dell’incontro e miglior realizzatore con 32 punti messi a segno, ha spinto la Gioiella Prisma Taranto verso la vittoria. Ottima anche la prestazione del centrale Gargiulo, il più continuo in questa stagione. Nel primo set brava la Gioiella Prisma Taranto ribaltare il parziale dopo un avvio sprint dei padroni di casa. Con due punti consecutivi di Gutierrez, Taranto si è portata in vantaggio ed ha successivamente gestito il set chiudendo con il punteggio di 23-25. Al rientro in campo è stata Piacenza a fare la voce grossa. I padroni di casa vincono il set 25-21. Tutto facile o quasi per Taranto che si aggiudica il terzo parziale. Quarta frazione avvincente con Piacenza che riesca a superare gli ionici ai vantaggi (29-27). Nel tie-break, nonostante la buona partenza di Piacenza, ad avere la meglio è stata Taranto che, con tanto cuore, ha chiuso con il punteggio di 13-15.