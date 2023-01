Diciotto partite disputate, venti punti totalizzati, un cospicuo vantaggio sulla zona retrocessione. Pochi avrebbero pronosticato un risultato del genere per il Lecce a gennaio, a poche partite dalla ripresa del campionato dopo la sosta per i Mondiali del Qatar. Un risultato straordinario, soprattutto tenendo in considerazione il fatto che il Lecce ha una delle rose più giovani dell’intera Serie A. Se andiamo infatti ad analizzare i dati forniti dal sito tedesco di informazioni calcistiche Transfermarkt notiamo come i giallorossi risultino la compagine della serie A italiana ad aver mandato in campo la squadra con l’età media più bassa. Il dato relativo agli undici impiegati da Marco Baroni è infatti di appena 24.1 anni. Al secondo posto troviamo l’Empoli (24.7) di Paolo Zanetti e al terzo il Torino di Ivan Juric (24.9). Se prendiamo in considerazione le dirette concorrenti per la lotta salvezza, pur con un mercato di riparazione appena iniziato (che potrebbe stravolgere alcune rose) ci rendiamo conto di come gli altri club abbiano invece puntato maggiormente sull’esperienza. Spezia (25.2), Sassuolo (25.4), Cremonese (26), Salernitana (26.8), Verona (26.3) e Sampdoria (28.1), ad oggi tutte concorrenti dirette dei giallorossi, hanno infatti presentato formazioni con una età media più alta rispetto al Lecce. Addirittura la Samp ha la media età più alta insieme all’Inter di Simone Inzaghi.

I numeri in Europa

Il dato del Lecce risalta anche in chiave europea. Secondo il già citato Transfermarkt infatti i salentini hanno il quinto dato più basso per età media dei giocatori scesi in campo considerando tutti i maggiori cinque campionati europei, vale a dire Serie A, Premier League (Inghilterra), Bundesliga (Germania), Liga (Spagna) e Ligue 1 (Francia). A presentare una media inferiore a quella leccese ci sono soltanto lo Stoccarda (23.6), lo Stade Reims (23.7), il Valencia (23.9) e l’Arsenal (24.1). Dal punto di vista dei risultati i tedeschi dello Stoccarda occupano attualmente la sedicesima e terz’ultima posizione nel loro campionato. Il sorprendente Reims, guidato dal trentenne belga William Still (che allena con ottimi risultati pur privo del patentino Uefa Pro), è tranquillamente undicesimo in Francia. Il Valencia di Rino Gattuso naviga in una discreta dodicesima posizione nella Liga spagnola. L’Arsenal di Mikel Arteta è invece primo in Premier League con otto punti di vantaggio sul Manchester City di Pep Guardiola. È chiaro come a fare la differenza non sia soltanto l’età, ma anche la qualità dei giovani a disposizione e il modo in cui questi vengono fatti crescere dai vari tecnici. Tuttavia resta interessante notare come, delle cinque compagini citate, soltanto lo Stoccarda sia in difficoltà. Non è quindi tanto l’esperienza che paga, come spesso si sente dire in un Paese come l’Italia quanto appunto il valore dei calciatori, indipendentemente dalla carta d’identità.

Gli scenari