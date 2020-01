E' ufficiale: La Mantia lascia il Lecce e passa all'Empoli

LECCE - Con una nota diffusa pochi minuti fa, il Lecce ha ufficializzato una notizia che ormai era nell'aria già da un paio di giorni. Mancavano sole le ultime firme e sono arrivate questa mattina. "L'Us Lecce comunica di aver ceduto a titolo temporaneo con obbligo di riscatto il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Andrea La Mantia all'Empoli Fc". Quindi, Andrea La Mantia lascia definitivamente il club giallorosso dopo aver contribuito, a suon di gol, alla promozione della formazione giallorossa in serie A. L'ultimo "regalo" di La Mantia al Lecce e ai suoi tifosi risale al 30 novembre scorso quando l'attaccante romano ha firmato il blitz giallorosso sul campo della Fiorentina.

Per il Lecce un'operazione finanziaria importante che consente di incassare 3,5 milioni di euro. Inoltre, l'accordo con la società toscana prevede un bonus di 1 milioni di euro in caso di promozione in serie A entro i prossimi diciotto mesi e ancora un bonus di 500 mila euro legato al numero delle presenze in campionato del centravanti.





