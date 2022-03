La Cremonese torna al comando della classifica. Perde il Pisa

Battendo in rimonta per 2-1 il Pordenone con una doppietta di Zanimacchia, la Cremonese di Fabio Pecchia balza in vetta alla classifica del campionato di serie B. Ad Ascoli, invece, una doppietta di Dionisi ferma il Pisa che resta al secondo posto insieme al Lecce. Perugia e Spal si dividono la posta.

Risultati 30° turno

Ascoli-Pisa 2-0; Cremonese-Pordenone 2-1; Perugia-Spal 1-1; Alessandria-Monza 0-3; Brescia-Benevento 2-2; Cittadella-Reggina 0-0; Como-Ternana 1-1; Crotone-Frosinone 2-0; Vicenza-Parma 0-1; Cosenza-Lecce 2-2.

Classifica: Cremonese 56; Lecce, Pisa 55; Monza 54; Brescia 53; Benevento 51; Ascoli 49; Frosinone 48; Perugia 46; Cittadella 44; Reggina 40; Parma, Ternana, Como 38; Spal 32; Alessandria 25; Cosenza 24; Vicenza 21; Crotone 19; Pordenone 13.