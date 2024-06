L’Omega Mesagne brinda al ritorno in serie B

Che festa sia. L’può brindare al salto in serie B, giunta alla fine della serie della finalissima dei playoff promozione vinta contro il Matera . Dopo aver sbancato l’impianto lucano in gara-1,hanno concesso il bis imponendosi con un netto 3-0 (25-17, 25-19, 25-19). «Con la fine di questa emozionante avventura agonistica, culminata con la promozione in serie B, come società vogliamo ringraziare tutti coloro che hanno reso possibile questo folle e magnifico progetto», le parole del patron Aldo Indolfi. Il salto al piano più alto (di fatto è un ritorno per il team mesagnese dopo la retrocessione di un anno fa) è il coronamento di un percorso per certi versi sfavillante. Di partita in partita Ristani e compagni hanno sempre più acquisito consapevolezza dei propri mezzi, compattandosi dentro e fuori dal campo di gioco. Una vera e propria escalation di risultatie prestazioni culminata nei playoff dove praticamente la “banda Lo Re” non ha sbagliato nulla. Passata l’euforia, giunge il momento delle riflessioni e dei primi bilanci. «La conquista della coppa Puglia-Basilicata, la riconquista della serie B dopo in anno di purgatorio è motivo di grandi emozioni. La società si riunirà presto per valutare il futuro e decidere il percorso da intraprendere per la prossima stagione». Prima però c’è da onorare al meglio un altro appuntamento, la Supercoppa del Sud Italia. L’unica nota dolente è stata l’impossibilità di giocare nel “Pala De Francesco” di Mesagne stante i lavori di ristrutturazione a cui è sottoposto oramai da tanto, troppo tempo. Ma nel “PalaMacchitella” di San Vito dei Normanni (dove i messapici hanno giocato tutte le gare casalinghe) sono riusciti a coronare la stagione.