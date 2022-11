Lo stop per gli impegni delle Nazionali impegnate nelle qualificazioni ai Mondiali 2023 ha permesso alla Happy Casa Brindisi di tirare il fiato, valutare il lavoro fin qui fatto e, soprattutto, di cercare di porre rimedio ad alcune “lacune” che il gruppo ha fin qui evidenziato. Bowman e compagni sono pronti a riprendere la marcia, cercando di dare continuità alla vittoria giunta contro Tortona . Due punti che sono stati importantissimi non solo per la classifica ma soprattutto per il morale del team dopo i precedenti due passaggi a vuoto (Reggio Emilia e Budivelnyk) che, gioco forza, qualche perplessità avevano lasciato. Brindisi è tornata in palestra riprendendo con intensità gli allenamenti così da ripresentarsi tonica e combattiva all’appuntamento di domenica con la Vuelle Pesaro. Il piccolo stop ha permesso di riposare testa e fisico, permettendo di fare il punto della situazione e rendersi anche conto di cosa migliorare per affrontare i prossimi impegni.

Impegni ravvicinanati