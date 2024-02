L'Happy Casa Brindisi non regge l'urto di Tortona, nuova sconfitta e ancora ultimo posto

Le premesse c'erano tutte: Pesaro aveva perso in volata a Scafati (82-83) venticinque minuti prima della palla a due del PalaPentassuglia restando penultima a quota 10 insieme a Treviso; il pubblico c'era, palazzetto gremito nonostante il calcio e Juve-Inter. Tutti con i telefonini accesi alla presentazione della squadra, c'era pure la mascotte biancazzurra. Insomma, atmosfera frizzante e positiva: si può fare, era il pensiero comune. Invece l'aggancio alla Vuelle non si materializza: l'Happy Casa Brindisi perde contro la forte Tortona (77-86), pur facendo il massimo, non dà seguito alla vittoria di sette giorni prima in terra marchigiana e resta ultima in classifica a quota 8. Scoramento e delusione, ci sono sempre meno partite da giocare e le speranze di salvezza si affievoliscono.

Ad inizio primo quarto Brindisi legge bene in attacco anche quando De Raffaele ordina a Tortona la zona 3-2 per poi riposizionarsi, mentre in difesa la banda-Sakota, dopo aver preso le solite penetrazioni centrali sui pick and roll, riesce a porvi rimedio. C'è intensità nei primi due periodi, la mano di Morris aiuta (18 punti totali), ma Sneed è già gravato di due falli ed è costretto in panchina. In regia si alternano, con buoni risultati, Senglin e Laquintana. Tortona è lì, con il rapido Ross, con una difesa aggressiva, con 6 rimbalzi offensivi conquistati che generano seconde chance sui mancati tagliafuori biancazzurri. La Bertram raggiunge il massimo vantaggio, 33-39, giocando di squadra (segnano un po' tutti). Le triple di Morris e Bartley incoraggiano ed evidenziano, tuttavia, gli artigli con cui Brindisi resta agganciata alla partita pur facendo tanta fatica nei cambi difensivi che portano a subire diversi mismatch.

All'intervallo è 39-42 Tortona.

Il terzo parziale vede la maggiore qualità dei piemontesi venir fuori, Sneed rientra in campo ma si accende solo nel finale (chiude a 19 punti). L'Happy Casa cala la sua intensità, è poco lucida, scivola a -11, prova a ricucire. Ma tre triple di Radosevic, intervallate dall'infortunio alla caviglia di Bayehe, l'unico pivot di ruolo, sono forti spallate alle speranze di rimonta biancazzurre: -13 (50-63). Un macigno sul morale di Brindisi, che non molla. L'intensità difensiva e un'efficace circolazione di palla fruttano i canestri del -9, poi del -7 quando Sneed sale in cattedra, seppur per poco. Bayehe rientra in campo a 6.22 minuti dalla fine, serve comunque il suo apporto. Ad affondare Brindisi sono un fallo fischiato proprio a Bayehe, un tecnico alla panchina e un tripla di Baldasso: è di nuovo -13 con 4 minuti da giocare. Tortona gira il pallone, Brindisi non riesce più a farlo. Finisce ancora male.