Un crocevia? Probabilmente s ì . È l’ennesimo di una stagione fatta di bivi, che dopo il giro di boa sembra però aver preso una direzione molto ben precisa. Quella che scende stasera in campo nel PalaMangano di Scafati è una Happy Casa Brindisi che sa perfettamente di non potersi concedere distrazioni, anche alla luce dei risultati di giornata che, per esempio, hanno rilanciato (alla grande) Venezia e Trento. I biancazzurri non possono fallire l’appuntamento odierno, devono necessariamente tornare a muovere la classifica dopo lo stop della settimana precedente contro la Bertram Tortona. L’occasione è ghiotta, è un banco di prova importante per le ambizioni di Harrison e compagni che vogliono conquistare un posto nelle migliori otto per centrare i playoff. Match da circoletto rosso quindi, così come lo saranno tutti quelli ancora da giocare fino al prossimo 7 maggio, ultima giornata della regular season 2022/2023. Brindisi dovrà provare a imporre i suoi dettami uscire indenni dall’impianto campano, al cospetto di un avversario in evidente difficoltà, che si trova sul fondo della classifica ed è reduce da quattro ko nelle ultime cinque partite disputate (l’ultimo, pesantissimo, domenica scorsa nello scontro diretto di Reggio Emilia).

Nonostante la precaria situazione di classifica, la Givova rimane un avversario da temere, che ha dimostrato finora di poter mettere in difficoltà qualsiasi avversario. E proprio la “banda Vitucci” ne sa qualcosa, avendo perso il match d’andata (71-75 alla sirena del 40’). «Siamo tornati in palestra dalla trasferta di Reggio Emilia con qualche acciacco da smaltire, ma non vediamo l’ora di scendere in campo per riscattare la sconfitta davanti al nostro pubblico», le parole di Marco Ciarpella, assistente coach della formazione campana. «Ci aspetta sicuramente una partita molto difficile con un avversario in grande condizione che viene da 7 vittorie nelle ultime 9 gare. Una squadra in grado di far male nei primi secondi dell’azione, grazie alla capacità dei suoi esterni di creare vantaggio nelle situazioni di uno contro uno in campo aperto o dalle situazioni di post basso di Perkins anche in transizione. Affronteremo una Happy Casa Brindisi con maggior pericolosità perimetrale rispetto all’andata dopo aver recuperato Harrison e aggiunto Lamb, con Burnell utilizzato prevalentemente nel ruolo di 4. Dobbiamo prestare attenzione al ritmo della partita, vincendo i duelli di uno contro uno e la sfida a rimbalzo».