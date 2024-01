L'ex Papagni spinge il Taranto: «Ha tutto per sorprendere»

Mister, è un Taranto che viaggia a ritmo playoff. Un po’ come il suo nel 2006/07.

«La proprietà merita i complimenti perché non si arriva in alto casualmente. Il Taranto ha sistemato diversi aspetti: l’organico è stato rafforzato a dovere e con oculatezza, basti pensare che a novembre è arrivato Luciani che, qualche mese prima, aveva vinto la C a Reggio Emilia, poi la condizione fisica della squadra è straordinaria e di questo sono felice per il preparatore atletico, Giuseppe Ciciriello, con cui ho lavorato ad Andria, e, infine, la squadra ha ritrovato l’apporto del pubblico che, a Taranto, è incommensurabile».

Un Lecco-bis anche a Taranto è possibile?

«Perché no. La Juve Stabia è prima, ma tutte quelle che la seguono confidano in un suo passo falso. Il Taranto ha più punti di altre realtà costate molto di più, senza dimenticare che il secondo posto dista soltanto due lunghezze. Capuano sta mantenendo la promessa di portare la squadra ai playoff e che ha fatto alla vigilia della prima partita di campionato: secondo me può arrivare tra le prime cinque, anche grazie al fatto di aver già blindato i pezzi pregiati e promesso di puntellare la rosa con innesti mirati».

Entusiasmo a Taranto, scoramento nella vicina Brindisi: che valore assume il mercato di gennaio?

«Gennaio, per il Brindisi, è un crocevia. Serve un intervento massiccio in sede di mercato con l’arrivo di giocatori funzionali che garantiscano immediatamente un cambio di passo rispetto al passato: ci si è attardati troppo rispetto all’obiettivo salvezza. Evidentemente, non ha funzionato la regia tecnica e le colpe non erano solo di Danucci: ora, con Roselli c’è più esperienza, ma serve anche altro».

Brindisi che ha atteso oltre 30 anni per tornare in terza serie.

«Ecco perché la salvezza è fondamentale: la D è un inferno, è risaputo, e anche lo scorso anno l’hanno vinta con estrema fatica al termine di un testa a testa entusiasmante con la Cavese che, nel percorso, ha commesso qualche passo falso rivelatosi poi fatale».

Mister, invece cosa ne pensa del momento della Virtus Francavilla?

«La classifica del Francavilla non è propriamente bella, ma la squadra può contare su una garanzia di base, vale a dire l’aspetto societario. Io credo che esistano pochi gruppi di lavoro come quello composto da Magrì, Donatiello e Antonazzo, gente che ha fatto benissimo ogni anno e che rendono l’assetto particolarmente solido e competente. Sicuramente, comprendendo il momento di difficoltà, il presidente non lesinerà sforzi per raddrizzare la situazione e provare a rimanere in C».

Cosa servirà, secondo lei, in sede di mercato?

«Un innesto per reparto, anche se bisogna stare all’interno di uno spogliatoio e viverlo al massimo per poter dare giudizi ed esprimere opinioni. Ho notato, anche in base ai numeri, che va certamente migliorato l’aspetto difensivo: il Francavilla ha incassato troppi gol e per una squadra che deve salvarsi non va bene. Forse ci si attendeva qualcosa in più pure a livello offensivo, anche se da tecnico esperto dico che nei momenti difficili bisogna saper soffrire tutti insieme. Poi, ripeto, la Virtus è una squadra che ha delle basi, prima fra tutte una società di grandissimo livello. Il “tridente” che ho citato prima riuscirà a salvare la stagione, di questo ne sono assolutamente sicuro».

Il navigato Aldo Papagni , ex allenatore, tra le altre, del Taranto , segue con particolare interesse l’evolversi del raggruppamento C di Serie C. Dalle gesta del suo passato alle altre realtà pugliesi, diversi gli spunti di riflessione offerti.