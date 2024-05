L'Albania a Euro2024 con Ramadani e Berisha

I giocatori del Lecce Ramadani e Berisha giocheranno gli Europei 2024 con l'Albania. In queste ore le convocazione del ct Sylvinho che premiano i due giallorossi. Questo il comunicato ufficiale: "L’U.S. Lecce comunica che i calciatori Medon Berisha e Ylber Ramadani sono stati convocati in Nazionale in occasione degli Europei in programma in Germania dal 14/06 al 14/07. L’Albania disputerà il girone B con Croazia, Italia e Spagna e sarà inoltre impegnata nelle amichevoli con Liechtenstein (3/06) e Azerbaijan (7/06)".