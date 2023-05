Juventus-Lecce, probabili formazioni: dubbio Umtiti, ballottaggio Colombo-Ceesay

Il Lecce a Torino con i cerotti. Baroni deve fare i conti con una serie di assenze e dubbi, Allegri recupera Vlahovic e Di Maria dal 1'. Teoricamente sarà Davide contro Golia, ma i giallorossi proveranno a uscire dall'Allianz Arena con lo scalpo della Juventus (calcio d'inizio alle 18). Il tecnico del Lecce dovrà sciogliere una serie di dubbi. Intanto in difesa: Umtiti ce la farà? In alternativa è pronto Romagnoli, per cui sarebbe la prima volta dal 1'. A centrocampo Oudin dovrebbe essere ancora titolare, con Banda e Di Francesco nel ruolo di esterni. Più Colombo che Ceesay per il ruolo di centravanti.

Baroni ha assicurato che non farà turnover, esiste solo la partita con la Juventus. Poi ci sarà tempo per pensare al Verona.

Juventus-Lecce, probabili formazioni

Juventus (3-5-1-1): Sczcesny; Bremer, Bonucci, Danilo; De Sciglio, Fagioli, Paredes, Miretti, Kostic; Di Maria, Vlahovic. All.: Allegri.

Lecce (4-3-3): Falcone; Gendrey, Romagnoli, Baschirotto, Pezzella; Blin, Hjulmand, Oudin; Di Francesco, Colombo, Banda. All.: Baroni.