45' - Alla fine del primo tempo il Lecce tiene bene il campo alla Stadium di Torino contro la Juventus. E' 0-0 il risultato dopo una metà gara in cui la Juventus ha giocato, il Lecce si è difeso con ordine senza riuscire a rendersi pericoloso. Nella seconda del tempo la Juventus ha alzato l'intensità della sua manovra e ha prodotto qualche tiro tuttavia non pericoloso.

42' - Il Lecce tiene bene

30' - Ammonito Ramadani che evita la ripartenza bianconera

26' - Diagonale di Chiesa che sfiora il palo. Juventus vicina all'1-0

25' - La Juve intensifica la sua manovra, Pongracic rimedia sulla linea dopo un rimpallo

20' - Colpo di testa di Rabiot, debole

12' - Chiesa ci prova da fuori area, tiro a lato

6' - Due iniziative per la Juve con Rabiot e Chiesa, nulla di fatto

0' - Juventus in maglia nera, Lecce in maglia bianca

Annunciate le formazioni per l'incontro delle 20,45 tra Juventus e Lecce. Ecco gli schieramenti, con non poche sorprese. Nella Juve fuori Vlahovic; nel Lecce esordio di Venuti.

Juventus (3-5-2): Szczesny; Danilo, Bremer, Rugani; McKennie, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Cambiaso; Milik, Chiesa

Lecce (4-3-3): Falcone; Venuti, Pongracic, Baschirotto, Dorgu; Oudin, Ramadani, Blin; Almqvist, Krstovic, Strefezza

Chi l’avrebbe mai detto che Juventus e Lecce avrebbero aperto la sesta giornata di serie A con una classifica ribaltata rispetto alla storia dei club? La realtà dice infatti che dopo le prime cinque giornate di campionato i bianconeri, reduci dalla pesante sconfitta col Sassuolo, occupano il quarto posto con 10 punti, ovvero il frutto di tre vittorie, un pareggio e, come detto, una sconfitta, 11 i gol fatti e 6 quelli subiti. I salentini invece rappresentano al momento la grande sorpresa del campionato con l’attuale terzo posto in classifica a quota 11 punti, -3 dall’Inter e -1 dal Milan. Il ruolino di marcia dei ragazzi allenati da Roberto D’Aversa è da big: 3 vittorie casalinghe (2-1 alla Lazio, 2-0 alla Salernitana e 1-0 al Genoa) e 2 pareggi fuori casa (2-2 con la Fiorentina e 1-1 con il Monza), 8 gol realizzati e 4 subiti. Il Lecce viaggia dunque sulle ali dell’entusiasmo e vorrebbe continuare a far sognare i tifosi salentini che, anche in questa occasione, saranno presenti in gran numero sugli spalti dell’Allianz Stadium pronti a sostenere capitan Strefezza e compagni. Al tempo stesso però la squadra salentina è consapevole delle difficoltà cui andrà incontro a partire dalle ore 20.45 al cospetto di un avversario deciso a riscattare davanti ai propri supporter la magra figura rimediata pochi giorni fa sul campo del Sassuolo.