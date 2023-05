Il Lecce spaventa la Juventus. Ottima prova ma non basta: arriva una sconfitta che brucia

Il Lecce esce a testa alta dallo Stadium di Torino contro la Juventus. La prestazione del Lecce è, forse, la migliore sciorinata in tutto il campionato dai giallorossi. A Torino Hjulmand e compagni giocano con un'intensità e una rapidità tali da far venire in mente il primo tempo da manuale disputato contro il Milan nel girone di andata, quando queste caratteristiche hanno esaltato la buona qualità del collettivo. Baroni disegna una formazione capace di aggredire la Juventus e il suo consolidato modo di difendersi da subito. Baschirotto va a destra in una difesa in cui la certezza è sempre Umtiti, con Romagnoli in campo dall'inizio e Pezzella a sinistra poi sostituito. Il dinamismo in mediana è assicurato da Hjulmand, Gonzalez e Maleh, mentre in attacco Banda quando parte è impendibile, Oudin è l'uomo in più nelle due fasi e Ceesay la punta brillante che, tuttavia, ha più occasioni per lasciare il segno. Così il Lecce aggredisce la Juventus dalle prime battute del match, e per tutto il secondo tempo. I bianconeri, in vantaggio per 2-1, indietreggiano e gestiscono forti della loro esperienza e qualità. Tutto questo, però, non frutta punti malgrado il forcing finale.

La cronaca

90' - Forcing giallorosso

80' - Occasione d'oro per Ceesay che colpisce di testa da pochi passi centralmente, respinge il portiere. Poi Baschirotto non riesce a correggere.

73' - Occasione per il Lecce: Bonucci salva su Ceesay

72' - Nella Juventus escono Di Maria e Miretti al loro posto Chiesa e Pogba.

70' - Ceccaroni sostituisce Pezzella nel Lecce

63' - Il Lecce preme, ottimo allungo di Banda non sfruttato dai compagni

62' - Palo della Juventus, lo coglie Danilo di testa

61' - Altri campi. Atalanta-Spezia 3-2. Classifica: Lecce 31; Spezia, Verona 27

60' - Entrano Di Francesco e Blin per il Lecce al posto di Gonzalez e Maleh

58' - Ceesay colpisce di testa su angolo: fuori di poco

57' - Altri campi. Atalanta-Spezia 3-1. Classifica: Lecce 31; Spezia, Verona 27

55' - Chance per Baschirotto e Maleh, il Lecce calcia da fiori. Para il portiere

48' - Bianconeri vicini al terzo gol con Miretti che spreca a pochi metri dalla porta

47' - Altri campi. Atalanta-Spezia 2-1. Classifica: Lecce 31; Spezia, Verona 27

46' - Secondo tempo iniziato.

Al termine di un primo tempo giocato con personalità il Lecce è sotto per 2-1 contro la Juventus. Ottima interpretazione del match da parte degli uomini di Baroni il quale disegna una formazione inedita che, al cospetto del forte avversario, non sfigura affatto. Il gol di Ceesay su rigore, che frutta il momentaneo 1-1, e la velocità con cui i giallorossi arrivano in area bianconera sono segnali incoraggianti in vista della ripresa.

45' - Danilo ci prova di testa fuori.

42' - Kostic crossa da sinistra, girata di Vlahovic e gol. Juventus-Lecce 2-1

40' - Umtiti salva due volte su un attacco della Juventus

36' - Rigore per il Lecce. Fallo di mani di Danilo in area. Calcia Ceesay e segna. Juventus-Lecce 1-1

35' - Altri campi, l'Atalanta ha pareggiato 1-1. Classifica: Lecce 31, Spezia 28, Verona (terz'ultimo) 27

30' - Altri campi. Atalanta-Spezia 0-1. Classifica live: Lecce 31, Spezia 30, Verona (terz'ultimo) 27

27' - Fagioli per Miretti che raddoppia. Juventus-Lecce 2-0, poi il Var annulla per fuorigioco

25' - Reazione Lecce con Ceesay che attacca l'area e quasi impatta il pallone dalla destra di Oudin

18' - Juventus vicina al raddoppio, chiude la difesa del Lecce

15' - Gol di Paredes su calcio di punizione. Juventus-Lecce 1-0

7' - Kostic prova il pallonetto a sorpresa, Falcone c'è

2' - Lecce subito in attacco, Maleh recupera palla, Oudin si inserisce e sul secondo palo irrompe Ceesay che segna. Dopo consulto Var gol annullato per fuorigioco

0' - Squadre in campo. Lecce in maglia bianca

Dopo aver interrotto il digiuno di vittorie, durato 68 giorni, il Lecce torna in campo alle 18 all’Allianz Stadium di Torino per affrontare la Juventus. A sei giornate dalla fine del campionato e con un vantaggio in classifica di 4 punti sulle più immediate inseguitrici - Hellas Verona e Spezia - i giallorossi sanno bene che da qui alla fine ogni punto conquistato potrà essere determinante per il raggiungimento della salvezza. Perché se da un lato i bianconeri puntano ad ottenere un posto nella prossima Champions League, dall’altro i giallorossi sognano di restare a lungo nell’Olimpo del calcio italiano. Queste le formazioni ufficiali:

Juventus-Lecce

Juventus (3-5-1-1): Szczesny; Bremer, Bonucci, Danilo; De Sciglio, Fagioli, Paredes, Miretti, Kostic; Di Maria; Vlahovic. In panchina: Pinsoglio, Perin, Locatelli, Chiesa, Pogba, Cuadrado, Alex Sandro, Milik, Gatti, Kean, Rugani, Soulé, Iling-Junior. Allenatore Massimiliano Allegri.

Lecce (4-3-3): Falcone; Baschirotto, Romagnoli, Umtiti, Pezzella; Gonzalez, Hjulmand, Maleh; Banda, Ceesay, Oudin. In panchina: Bleve, Brancolini, Colombo, Di Francesco, Tuia, Helgason, Gendrey, Ceccaroni, Blin, Voelkerling, Cassandro. Allenatore Marco Baroni.

Arbitro: Fourneau di Roma 1.