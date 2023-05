Juventus-Lecce 1-0 live Raddoppio di Miretti annullato per fuorigioco

27' - Fagioli per Miretti che raddoppia. Juventus-Lecce 2-0, poi il Var annulla per fuorigioco

25' - Reazione Lecce con Ceesay che attacca l'area e quasi impatta il pallone dalla destra di Oudin

18' - Juventus vicina al raddoppio, chiude la difesa del Lecce

15' - Gol di Paredes su calcio di punizione. Juventus-Lecce 1-0

7' - Kostic prova il pallonetto a sorpresa, Falcone c'è

2' - Lecce subito in attacco, Maleh recupera palla, Oudin si inserisce e sul secondo palo irrompe Ceesay che segna. Dopo consulto Var gol annullato per fuorigioco

0' - Squadre in campo. Lecce in maglia bianca

Dopo aver interrotto il digiuno di vittorie, durato 68 giorni, il Lecce torna in campo alle 18 all’Allianz Stadium di Torino per affrontare la Juventus. A sei giornate dalla fine del campionato e con un vantaggio in classifica di 4 punti sulle più immediate inseguitrici - Hellas Verona e Spezia - i giallorossi sanno bene che da qui alla fine ogni punto conquistato potrà essere determinante per il raggiungimento della salvezza. Perché se da un lato i bianconeri puntano ad ottenere un posto nella prossima Champions League, dall’altro i giallorossi sognano di restare a lungo nell’Olimpo del calcio italiano. Queste le formazioni ufficiali:

Juventus-Lecce

Juventus (3-5-1-1): Szczesny; Bremer, Bonucci, Danilo; De Sciglio, Fagioli, Paredes, Miretti, Kostic; Di Maria; Vlahovic. In panchina: Pinsoglio, Perin, Locatelli, Chiesa, Pogba, Cuadrado, Alex Sandro, Milik, Gatti, Kean, Rugani, Soulé, Iling-Junior. Allenatore Massimiliano Allegri.

Lecce (4-3-3): Falcone; Baschirotto, Romagnoli, Umtiti, Pezzella; Gonzalez, Hjulmand, Maleh; Banda, Ceesay, Oudin. In panchina: Bleve, Brancolini, Colombo, Di Francesco, Tuia, Helgason, Gendrey, Ceccaroni, Blin, Voelkerling, Cassandro. Allenatore Marco Baroni.

Arbitro: Fourneau di Roma 1.