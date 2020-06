Dopo la sconfitta contro il Milan, la squadra di liverani non Corona Il sogno di fermare la Juventus.

Il risultato è di 4 è 0 per i padroni di casa allo Juventus stadium.



JUVENTUS-LECCE 4-0 LIVE



53' Dybala, 62' rig. Ronaldo, 83' Higuain, 85' De Ligt



JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Matuidi; Bentancur (68' Ramsey), Pjanic, Rabiot (51' Douglas Costa); Bernardeschi (77' Muratore), Dybala (77' Higuain), Cristiano Ronaldo. All. Sarri





LECCE (3-5-1-1): Gabriel; Donati, Lucioni, Paz; Rspoli, Mancosu (72' Barak), Tachsidis, Petriccione (46' Rossettini) Vera (78' Calderoni); Falco (63' Babacar); Shakov. All. Liverani.



Ammoniti: Bentancur



Espulsi: Lucioni

© RIPRODUZIONE RISERVATA