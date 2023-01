Justin Janitzek, chi è il difensore a un passo dal Lecce: una panchina in Champions e buone doti in fase di impostazione. «Ricorda Badstuber»

Justin Janitzek, 18 anni, del Bayern Monaco è a un passo dal Lecce. Arriverà in prestito e almeno inizialmente andrà nel campionato Primavera. Un calciatore giovane e tra i baby difensori più apprezzati in Germania. Dall'Under 15 all'Under 18 ha giocato in tutte le nazionali giovanili. In patria è stato paragonato a Holger Badstuber (dalla Bild), che si è ritirato da poco anche per i tanti infortuni.

Justin Janitzek, la carriera

Janitzek attualmente gioca nella seconda squadra del Bayern, ha collezionato 17 presente nella Regionalliga, quarta serie tedesca con la seconda squadra dei bavaresi. Ha anche segnato due reti in questa stagione. L'anno scorso con l'under 19 del Bayern ha giocato anche nella Youth League, ha segnato contro il Barcellona. E tutt'ora si allena spesso con la prima squadra agli ordini di Julian Nagelsmann. Sulla Bild è possibile vederlo mentre marca Coman in partitella. Nell'ultima partita del girone di Uefa Champions League contro l'Inter era in panchina ma non è entrato. Un premio per le belle prestazioni con la seconda squadra.

Justin Janitzek, le caratteristiche tecniche

Alto un metro e novantadue centimetri, bravo in marcatura, nei video disponibili sulle varie piattaforme Justin Janitzek mette in mostra anche ottime doti in fase di impostazione. Capace di uscire palla al piede e in alcuni casi anche di cercare il compagno lontano con un lancio lungo.