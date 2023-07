Javier Chevanton lascia il Lecce. Non sarà più il vice tecnico della Primavera

Javier Chevanton non sarà più il vice allenatore della Primavera del Lecce. Bandiera del club, per anni calciatore, tornato in giallorosso anche in Serie C, Cheva negli ultimi anni era rientrato a casa con il compito di assistente di Federico Coppitelli per la Primavera. E l'anno scorso la formazione giallorossa ha vinto il campionato, tornando sul gradino più alto d'Italia dopo oltre dieci anni.

Via anche Delvecchio

Qualche giorno fa aveva comunicato la risoluzione contrattuale anche Gennaro Delvecchio, responsabile del settore giovanile del Lecce. Oggi il Lecce ha annunciato che alla scadenza del rapporto contrattuale con Cheva, le parti hanno deciso - di comune accordo - di non rinnovare la collaborazione professionale. «A mister Chevantón il ringraziamento per l'impegno e la professionalità dimostrati in questi anni e l’augurio per le migliori fortune sportive».