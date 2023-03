Il leccese Colombo segna una doppietta e l'Under 21 batte l'Ucraina

Buone notizie per l'attacco del Lecce arrivano da Reggio Calabria. Qui l'Italia Under 21 del ct Nicolato ha vinto l'amichevole contro l'Ucraina trascinata da uno straordinario Lorenzo Colombo. Il centravanti del Lecce, punta di diamante degli azzurrini, ha travolto gli ucraini realizzando una spendida doppietta. Il giusto coronamento di una prestazione sontuosa, foese la migliore da quando indossa la maglia dell'Under 21. Con le reti messe a segno contro l'Ucraina, Colombo porta a 4 reti il bottino in Azzurro. «Sono davvero molto contento - ha detto Colombo nel post-partita -. Sto lavorando tanto con il Lecce per migliorare sotto tutti gli aspetti e so di dover lavorare ancora tanto. Ma questo non mi spaventa affatto». Terminata questa nuova esperienza internazionale, da domani Colombo si metterà a disposizione del tecnico Baroni in vista del match di lunedì contro l'Empoli.