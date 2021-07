Italia campione d'Europa, battuta l'Inghilterra: Donnarumma para il rigore decisivo

Ancora una volta, dopo la Spagna, il tutto per tutto. E gli azzurri dopo 120 minuti al cardiopalma, strappano la vittoria dell'Europeo ai rigori contro l'Inghilterra di Gareth Southgate. Al gol di Shaw risponde infatti Bonucci nel secondo tempo, regalando agli uomini di Mancini i tempi supplementari e una speranza per la conquista del trofeo che manca dal 1968 in Italia: decisivo Donnarumma che para l'ultimo rigore degli inglesi.

APPROFONDIMENTI VIDEO Europeo di calcio, l'Italia batte l'Inghilterra SPORT Italia sul tetto d'Europa: batte l'Inghilterra EURO 2020 Finale Italia-Inghilterra, in Puglia niente maxischermi in piazza e... L'ANALISI Europei di calcio/ La storia siamo noi, in campo per vincere contro... IL PERSONAGGIO L'ambasciatrice della Puglia è divisa «Amo gli...

La Nazionale di Roberto Mancini va subito in svantaggio (gol di Shaw al secondo minuto di gioco) e pareggia nella ripresa con Leonardo Bonucci. Si decide tutto dal dischetto: sbagliano Belotti e Jorginho, Rashford colpisce il palo, Donnarumma para su Sanch e Saka e regala all'Italia il titolo continentale.

Un titolo che ha l'emozione dell'abbraccio fraterno fra il ct Mancini e il gemello del gol, Gianluca Vialli, nello staff tecnico della Nazionale italiana di calcio. Un'immagine che resterà nei cuori dei tifosi in questa notte di gioia azzurra.