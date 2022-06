Ironman, in Polonia svetta la squadra brindisina Asd Zzw triathlon

Buone notizie giungono dalla Polonia per lo sport brindisino. In particolare per gli appassionati di Ironman 70.3, la disciplina variante del triathlon (nuoto, bici e corsa). Grande prova di tre atleti brindisini, impegnati nella Ironman 70.3 di Varsavia, Antonio Marchesano, Ruben Bengino e Gianluca Volpe. I tre atleti hanno chiuso la gara con un tempo al di sotto delle 5 ore (1,9 km nuoto, 90 km bici e 21 km di corsa).

I risultati

Antonio Marchesano ha fermato il tempo sulle 4h 27'', migliore prestazione di sempre per questa disciplina sportiva in terra di Brindisi. Ruben Bengino ha registrato un personale di 4h 42', mentre Gianluca Volpe ha fermato il cronometro sulle 4h 59'. I ragazzi brindisini, seguiti dal coach varesino Agostino Bosio, fanno parte della neonata società di triathlon ASD ZZW TRIATHLON, squadra generata dalla passione in comune di sei amici e che aspira a diventare punto di riferimento per il Triathlon nella città di Brindisi, sia in ambito amatoriale che soprattutto per quanto riguarda il settore giovanile.