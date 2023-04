Inter-Milan, derby di Champions anche in Puglia: è la regione con più club delle due squadre. Ma vince il biscione

È Inter-Milan anche in Puglia. Il derby di Milano è nazionale, arriva ovunque. La rivincita in Champions, vent'anni dopo l'euroderby del 2003, non ha confini geografici. In Puglia, in alcune città, si vive per il campanile: a Lecce si tifa Lecce, a Bari si tifa Bari. Ma c'è un tessuto, anche nei piccoli centri, che tifa per le big. Inter e Milan, qui, hanno il maggior numero di club di tifosi al di fuori dalla Lombardia.

Chi vince in Puglia?

I numeri sono stati elaborati da La Gazzetta dello Sport. Chi vince? Il Milan in Italia 557 club ufficiali, l'Inter ne ha 755. In Puglia ci sono più club del biscione, addirittura 80. I "circoli" ufficiali di sostenitori rossoneri sono 58, invece. Qui il derby va all'Inter. E sul campo?