Inter-Lecce, le reazioni dai social: «Pensiamo al Toro». Ma c'è chi avverte: «Ricordate che non siamo salvi»

«Chiudete tutto e pensiamo alla prossima». Riassume così Sergio, tifoso del Lecce e sempre attivo sul gruppo social "SpacchiliLeccemia", i commenti relativi a Inter-Lecce. Sui social piove qualche critica e c'è un po' di delusione. Anche perché di fatto il Lecce è stato poco in partita e l'Inter ha vinto meritatamente. Per Baroni è un passaggio fondamentale per la crescita della squadra. Del resto - scrivono in tanti - non è da San Siro che deve passare la corsa per la salvezza. E infatti c'è anche chi scrive che «La notizia più importante della giornata doveva arrivare da La Spezia ed è arrivata». Spezia e Verona hanno pareggiato (0-0) e adesso gli scaligeri sono a nove punti dai giallorossi. Nessun grande balzo in avanti, dunque. E il cuscinetto con la zona rossa rimane.

L'analisi dei tifosi verte su diversi aspetti. Andrea dice che «ci sta perdere ma si doveva dare di più». Stefano torna sul primo gol: «Come non mai si sente eccome l‘assenza di Baschirotto!preso un gol su anticipo non riuscito di Tuia». Twitter, invece, è monopolizzato dai tifosi dell'Inter.