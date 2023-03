Inter-Lecce, probabili formazioni: torna Di Francesco, Umtiti dal 1'

E adesso si gioca. Il Lecce dopo una settimana di polemiche, legate alla presenza dei tifosi giallorossi nel settore ospiti, scende in campo a San Siro contro l'Inter (domani, domenica, alle ore 18 con diretta tv su Dazn). Adesso, però, tocca al campo parlare. Baroni sogna lo sgambetto a Inzaghi, magari per vendicare - sportivamente parlando - quella crudele beffa della prima giornata, con gol nerazzurro a tempo praticamente scaduto. Qualche dubbio di formazione c'è. Eppure il dado sembra tratto. Partendo dalla difesa, Tuia sostituirà lo squalificato Baschirotto - che fin qui non aveva saltato neppure un minuto in campionato - accanto a Umtiti, che rientra. E rientra, in attacco, Di Francesco. Colombo, dopo due panchine di fila, dovrebbe essere titolare. A completare il tridente ci sarà Strefezza. A centrocampo nessun dubbio: Hjulmand sarà "protetto" da Blin e da Gonzalez.

Inter-Lecce, le probabili formazioni

Inter (3-5-2): Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Gosens; Dzeko, Lautaro. All.: Inzaghi.

Lecce (4-3-3): Falcone; Gendrey, Tuia, Umtiti, Gallo; Blin, Hjulmand, Gonzalez; Strefezza, Colombo, Di Francesco. All.: Baroni.

Arbitro: Manganiello di Pinerolo.