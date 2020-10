Lecce, arriva Rodriguez: ranghi al completo per la trasferta di Brescia -VIDEO

È arrivato a Lecce e questa mattina l'attaccante spagnolo Pablo Rodriguez sosterrà le visite mediche. Ieri il calciatore, che ha superato la positività al Covid-19, si è sottoposto a tampone e ha dato esito negativo. Nel pomeriggio di oggi, quindi, l'attaccante, arrivato a titolo definitivo dal Real Madrid, si metterà a disposizione del tecnico Eugenio Corini per l'allenamento pomeridiano che si svolgerà all'Acaya Golf Resort.

Ieri l'allenatore giallorosso aveva programmato una seduta facoltativa alla quale hanno partecipato solo un gruppetto di giocatori che si sono sottoposti a terapie.

Quasi tutta la rosa, pertanto, ha preferito riposare per riprendere oggi la preparazione in vista della partita di venerdì sul campo del Brescia (ore 21). Sarà l'anticipo della terza giornata del campionato di Serie B e la seconda trasferta consecutiva per Mancosu e compagni. Corini valuterà pure le condizioni di Stefano Pettinari, per il quale si stanno definendo i dettagli del nuovo contratto con cui si legherà al Lecce. Dovrebbe tuttavia far parte dei convocati per la trasferta di Brescia. Da verificare le condizioni di Falco, Mancosu e Paganini, i quali venerdì avevano seguito un programma personalizzato.

Per quanto riguarda Falco e Paganini, non hanno ancora esordito in campionato; l'ex Frosinone ha saltato pure la partita di Coppa Italia vinta contro la Feralpi Salò. Infine dopo la partita tra Italia e Irlanda Under 21 in programma a Pisa martedì prossimo (ore 17,30), Claud Adjapong farà rientro in sede e si metterà a disposizione del tecnico Corini, il quale attende pure gli altri nazionali Dermaku, Dubickas e Listkwoski. Infine lunedì alle 12 allo stadio Via del Mare, il presidente Saverio Sticchi Damiani terrà una conferenza stampa per la presentazione del nuovo main sponsor della prima squadra. T.D.G.

Ultimo aggiornamento: 10:43

