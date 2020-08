MotoGp, spaventoso incidente tra Morbidelli e Zarco: la moto dell'italiano vola e sfiora Valentino Rossi

Spaventoso incidente in pista durante il Gran Premio di Austria di MotoGP. Coinvolte, al nono giro, le moto di Zarco e Morbidelli, che sono andate in frantumi nel contatto. Morbidelli, rotolato più volte sulla ghiaia e l'asfalto è stato trasportato al centro medico del circuito in ambulanza. Qui è stato sottoposto a una Tac. Non ci sono complicazioni, ma dovrà restare sotto osservazione per le prossime 24 ore. Sull'ambulanza era riuscito a salire da solo, dopo essere stato in un primo momento caricato su una barella. Da subito è sembrato dolorante, ma cosciente. Zarco si è invece immediatamente rialzato ed ha lasciato la pista sulle sue gambe. Dopo il contatto la moto del pilota italiano è carambolata più volte, attraversando la traiettoria di Valentino Rossi e Maverick Vinales, senza fortunatamente colpirli.

La gara è stata sospesa per diversi minuti ed è poi ripartita regolarmente per gli ultimi venti giri, decrentando il successo di Andrea Dovizioso. Il pilota di Forlì aveva proprio nelle scorse ore annunciato l'addio alla Ducati al termine della stagione. Il podio è stato completato da Mir e Miller, con il primo che nel finale ha compiuto il sorpasso decisivo, utile a garantirgli la piazza d'onore. Ha chiuso al quinto posto Valentino Rossi. Soltanto ottavo il francese Quartararo, ancora leader del mondiale.

Moto2, incidente choc: Bastianini cade, Syahrin centra il mezzo che si frantuma in mille pezzi

Bandiera rossa, ambulanza in pista e gara sospesa anche in moto 2. Erano passati appena quattro giri, nel Gp d'Austria, quando si è verificato lo spaventoso incidente: in seguito alla caduta di Enea Bastianini, la moto era rimasta sul circuito, venendo travolta dal quella di Hafizh Syahrin e in seguito all'impatto andando in mille pezzi. Il pilota malese è stato portato via ambulanza, ma è cosciente nonostante i tanti traumi subiti, in particolare al femore e al bacino. Fondamentale per evitare conseguenze peggiori, la tempestiva apertura dell'airbag.

Nouvel accrochage dans le #AustrianGP en #MotoGP entre Zarko et Morbidelli. Rossi voit 2 motos lui passer miraculeusement au dessus. Tous les pilotes vont bien. pic.twitter.com/6Wshsal14x — Toutes infos télé (@Toutesinfostele) August 16, 2020

