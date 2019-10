Lecce: Imbula e Shakhov convocati in Nazionale

LECCE - Doppia convocazione in Nazionale per i calciatori del Lecce. Ievgenii Shakhov risponderà alla chiamata dell'Ucraina in occasione della gara amichevole Ucraina-Estonia del 14 novembre e Serbia-Ucraina del 17 novembre, quest'ultima valida come qualificazione a Euro 2020. Il congolese Giannelli Imbula invece è stato convocato per le gare Congo-Gabon del 14 novembre e Gambia-Congo del 18 novembre, valevoli per la qualificazione alla Coppa d’Africa. Va detto che entrambi finora, per motivi probabilmente diversi, non hanno reso per quanto ci si aspettava.





