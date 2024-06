TARANTO Attesa quasi snervante, ma non destinata a protrarsi per chissà quanto altro tempo. Domani prenderà il via la settimana (potenzialmente) volta a definire il futuro di Capuano sulla panchina del Taranto: un contratto in essere fino al 2026, la volontà già annunciata da parte della proprietà, nella figura del presidente Giove, di proseguire nel rapporto, ma anche la ferma intenzione dell’allenatore di valutare attentamente le basi del futuro progetto tecnico che, per lui, dovranno profumare d’ambizione. Viceversa, sul tavolo verrebbe a materializzarsi anche l’ipotesi dell’addio. Indipendentemente dalla figura dell’allenatore, il Taranto ripartirà da una base di 11 calciatori nel corso della prossima stagione: si tratta, al momento, di coloro sotto contratto fino al 2025 e 2026.

PORTIERI

In scadenza sia Vannucchi che Loliva. Il prolungamento del primo fino al 2026, in realtà, era stato annunciato nei mesi scorsi, ma presso l’ufficio tesseramenti non risulta: mai depositato o nessuna firma mai apposta, si tratta di un giallo che, nelle prossime settimane, dovrà essere chiarito. Legato al club fino al 30 giugno anche Loliva, trasformatosi in “uomo-simbolo” dello spogliatoio con tanto di cori intonati al termine di ogni gara vinta (ma zero presenze nel campionato 2023/24).

DIFENSORI

Si sono spesso alternati in base ai periodi di forma vissuti, ma il prossimo anno potrebbero essere entrambi titolari: si tratta di Enrici e Riggio anche se, il primo, viene indicato come potenziale “strumento” (in termini di cartellino) per realizzare un’ulteriore plusvalenza. Va da sé che sia l’uno che l’altro sono legati al Taranto fino al 2025 al pari dell’ex capitano Ferrara, ufficialmente esterno basso nonostante Capuano lo abbia reinventato largo a centrocampo. Anche quest’ultimo, in riva allo Ionio dal 2018, potrebbe spiccare il volo verso altri lidi, forse di Serie B se si concretizzeranno le giuste dinamiche. Stessa durata per De Santis, tra dicembre e gennaio finito ai margini della rosa: dopo la parentesi di Fermo, culminata con la retrocessione in D, l’ex Monopoli tornerà in rossoblù.

CENTROCAMPISTI

L’unica certezza, a oggi, è Calvano, un highlander: onnipresente, sempre protagonista di prestazioni ben al di là della mera sufficienza. Ha fatto la differenza e, dall’alto della sua esperienza, può realmente continuare a fare la differenza con la casacca rossoblù. Chiamati al riscatto, invece, Matera e Crecco: il primo non è riuscito ad ambientarsi al meglio, il secondo, dopo la buona stagione di Latina, cerca una seconda chance in Puglia. C’è poi Mastromonaco, l’unico contrattualizzato fino al 2026: annata negativa quella appena trascorsa dopo che, in quella 2022/23, era riuscito a sfoderare sei assist.

ATTACCANTI

Sono tre i centravanti legati al Taranto fino al 2025. Si tratta, nella fattispecie, di Kanoute, Bifulco e De Marchi. Il primo, in rossoblù, ha realizzato 13 gol centrando per la prima volta la doppia cifra; il secondo, dal canto suo, è stato protagonista di una stagione troppo a corrente alternata rispetto a quelle che sono le sue potenzialità, mentre l’ex Padova punta a ritagliarsi uno spazio più “continuativo” considerando il perenne ballottaggio con Simeri che, di proprietà del Bari, non farà ritorno a Taranto. Una base di 11 calciatori, quindi, c'è già, ma è chiaro che un'eventuale permanenza di Capuano andrebbe a "riavvicinare" ai colori rossoblù anche Miceli e Luciani, due dei pilastri del modo di fare e intendere calcio dell'allenatore (al momento) del Taranto.

