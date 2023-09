Il Taranto ufficializza gli ultimi due acquisti e chiude il mercato

Il Taranto calcio di mister Ezio Capuano chiude il mercato ufficializzando gli ultimi due acquisti. In due note distinte le ufficialità. "La società Taranto Football Club 1927 comunica di aver acquisito i diritti alle prestazioni di Marco Fiorani sino al 30/06/2024. Classe 2002, Fiorani è cresciuto nelle giovanili dell’Ascoli. Nonostante la sua giovane età, il neo-centrocampista rossoblù vanta già oltre 100 presenze tra i professionisti, arrivate con le maglie di Ravenna, Teramo e Messina". "La società Taranto Football Club 1927 comunica di aver acquisito i diritti alle prestazioni di Francesco Orlando sino al 30/06/2024.

Classe 1996, Orlando è un attaccante cresciuto nelle giovanili del Vicenza. Dopo un campionato disputato in Serie D con il Chieti, nella stagione 2015/16 arriva l’esordio tra i professionisti con la Maceratese. L’anno successivo torna a Vicenza per giocare in serie B. Sempre in cadetteria, nell’annata 2017/18, veste la maglia della Salernitana. Con i granata disputa anche la stagione successiva. Nell’estate del 2019 arriva il ritorno in serie C con la Sambenedettese e l’anno dopo si trasferisce alla Juve Stabia. Torna ancora una volta in Serie B nella stagione 2021/22 con l’Alessandria. Nell’ultima annata ha vestito la maglia del Siena".