Il Taranto perde in casa. Vincono Foggia, Cerignola, Monopoli. Pari per Andria e Francavilla

Un gol al 90' di Rizzo permette al Giugliano, che gioca una buona partita, di battere il Taranto allo Iacovone e fermare la strisce positiva dei rossoblù di Ezio Capuano a tre risultati. Jonici con troppe assenze e involuti nel gioco al cospetto di un avversario in palla. In classifica Taranto in zona tranquillità. La pugliese messa meglio in graduatoria è il Monopoli che torna alla vittoria grazie al 2-0 al Messina. Sale in classifica anche il Cerignola che batte la Turris tra le mura amiche. Il Foggia passa a Viterbo mentre il Francavilla Fontana acciuffa il pari a Potenza e l'Andria pareggia in casa della Gelbison.

Risultati 11a giornata

Latina-Monterosi 0-2

Taranto-Giugliano 0-1

Viterbese-Foggia 1-2

Cerignola-Turris 2-1

Avellino-Catanzaro 2-2

Crotone-Picerno 1-0

Gelbison-Fidelis Andria 0-0

Juve Stabia-Pescara 1-2

Monopoli-Messina 2-0

Potenza-Virtus Francavilla 2-2

Classifica: Catanzaro 29; Crotone 28; Pescara 26; Giugliano, Monopoli, Latina 17; Monterosi, Gelbison 16; Cerignola 15; Juve Stabia, Turris, Foggia 14; Taranto 13; Avellino, Virtus Francavilla 12; Potenza, Viterbese 10; Picerno, Andria, Messina 7.