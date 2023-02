Il Taranto non segna più. « Un dato incontrovertibile su cui dobbiamo senza dubbio migliorare » , ha ammesso anche il tecnico Capuano. Ma il tema va approfondito, perché è diventato un problema serio che da molte settimane, ormai, impedisce ai rossoblù di vincere. I numeri sono eloquenti. L’ultima partita nella quale gli ionici hanno segnato risale allo scorso 17 dicembre, più o meno un mese e mezzo fa o meglio sei partite orsono. In quell’occasione i ragazzi di Capuano s’imposero per 2 a 1 a Messina, gara conclusiva dell’andata. Dopo Gelbison e Andria (18), il Taranto è il peggior attacco del girone C con 19 gol segnati in 25 partite, media 0,76. E se si pensa che adesso la zona play-out insegue ad appena 3 punti di distanza, la questione appare critica. I pareggi senza reti infilati nelle ultime sei partite con Monopoli, Turris, Andria e Gelbison, sommati alle sconfitte (senza segnare) con Catanzaro e Foggia completano l’inquietante quadro delle cifre del reparto offensivo. I binari di analisi sono due: il gioco e gli interpreti.

PRODUZIONE SCARSA

« Abbiamo creato, ai ragazzi non posso rimproverare nulla, il portiere del Foggia ha fatto due grandi parate » . Così Capuano ha difes o squadra e lavoro dopo la batosta dello “Zaccheria” nel solco del suo schema comunicativo. Tuttavia guardando tra le pieghe del gioco e dell’atteggiamento della sua squadra è facile scorgere qualche mancanza che incide direttamente sulla sterilità offensiva. In nome (legittimamente) di una ricerca spasmodica dell’equilibrio, il Taranto gioca molto ‘basso’ quasi a ridosso della propria area di rigore, con l’obiettivo di recuperare palla e ripartire. Ma la rosa non ha contropiedisti e quando la manovra si sviluppa sugli esterni con i due “quinti”, Ferrara e Mastromonaco, i centrocampisti per caratteristiche e livello tecnico accompagnano assai poco. Dunque quasi sempre si arriva al cross o all’imbucata con la difesa avversaria schierata ed in superiorità numerica: così si fa fatica a segnare, o anche solo a creare occasioni. Dichiarazioni a parte, a Foggia il Taranto ha tirato solo un paio di volte e di occasioni vere nemmeno l’ombra. E’ andata meglio in passato quelle poche volte in cui la squadra pressa più alta e nel recupero-palla si trova più vicina all’area avversa. Insomma la compattezza e la coralità degli ionici si esprime al meglio nei primi 50 metri di campo, assai meno dalla trequarti offensiva in su. Il timore di Capuano è quello – lo ha detto più volte – dell’effetto coperta corta e quindi di rischiare in difesa (che nei numeri e nel rendimento tiene bene), ma dei correttivi andranno apportati. Non tanto nel modulo, quanto nella modifica delle posizioni.

I SINGOLI