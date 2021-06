Il Taranto batte il Lavello per 3-2, vince il campionato e torna in serie C. Retrocede il Brindisi

Il sogno è realtà. Il Taranto torna in serie C vincendo il campionato di quarta serie sul campo e festeggia una promozione attesissima in città. E' festa grande rossoblù: caroselli in città subito dopo il fischio finale. A Venosa contro il Lavello l'ultimo sforzo di un campionato giocato sempre con cinismo e grinta. Vittoria per 3-2 dopo essere andati sotto per 1-0. I rossoblù segnano tre gol con Corado, Rizzo e Santarpia e il forte e organizzato Lavello è battuto. Ora è serie C. Alla gioia di Taranto si contrappone l'amarezza di Brindisi per la retrocessione in Eccellenza. La squadra di Cazzarò batte il Portici per 2-1 ma non basta.