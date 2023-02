Il Taranto a piccoli passi verso la salvezza. Monopoli batosta storica. Foggia e Cerignola vedono i playoff Fotogallery

Dopo 28 giornate Catanzaro lanciatissimo verso la serie B. A farne le spese, stavolta, forse un po' a sorpresa, il Monopoli. Sconfitta storica per i biancoverdi. Giunti al “Ceravolo” per scrivere un pezzo di storia di questo campionato (Pancaro voleva essere il primo a fermare il Catanzaro sul proprio campo, dopo le 14 vittorie su 14 partite dei calabresi in casa), i biancoverdi entrano nella storia al contrario: il 6-0 subito domenica è il peggior passivo tra i professionisti subìto da una compagine monopolitana insieme allo stesso tennistico punteggio subìto nel 1985-86 a Messina (in quel caso ci fu una tripletta di Totò Schillaci). La sconfitta pesa ma, ai fini della classifica, cambia poco: il Monopoli è sempre in lotta per un posto nei playoff e ora è al settimo posto con 39 punti.

Sono Foggia e Cerignola, rispettivamente con 43 e 42 punti, in quarta e quinta posizione, a tenere alta la bandiera delle Puglia in un raggruppamento che parla sempre più calabrese con, appunto, Catanzaro e Crotone sugli scudi. Mentre al terzo posto c'è sempre il Pescara reduce da una frenata a causa di sue pari consecutivi con Andria e Giugliano. Le altre tre pugliesi di C le troviamo un poò' più in giu: il Taranto e il Francavilla hanno 35 punti: se per la Virtus le sconfitte contro Crotone e Latina hanno rallentato la scalata, per il Taranto il sesto 0-0 nelle ultime nove partite contribuisce a tenere a cinque lunghezze la zona playout. L'Andria è sempre fanalino di coda con 20 punti, non vince dal 27 novembre ma le altre non scappano via. Ecco perché la risalita è sempre possibile.

(FOTOGALLERY DI TARANTO-CERIGNOLA 0-0 (Studio Ingenito)

Serie C/C - 28° turno del 19.02.2023

Taranto-Cerignola 0-0

Virtus Francavilla-Crotone 1-2

Messina-Andria 0-0

Monterosi-Gelbison 0-1

Pescara-Giugliano 1-1

Foggia-Juve Stabia 3-0

Picerno-Latina 1-0

Catanzaro-Monopoli 6-0

Turris-Potenza 0-1

Avellino-Viterbese 0-2

Classifica: Catanzaro 73; Crotone 63; Pescara 48; Foggia 43; Cerignola, Picerno 42; Monopoli 39; Juve Stabia 37; Latina, Avellino 36; Giugliano, Virtus Francavilla, Taranto 35; Potenza, Gelbison 33; Monterosi 30; Turris, Messina 26; Viterbese 24; Fidelis Andria 20.