Il Nardò resta in serie D: 5-1 al San Giorgio nello spareggio salvezza

Con una doppietta di De Giorgi, una doppietta di Mancarella e un gol di Caputo il Nardò vince per 5-1 contro il San Giorgio e resta in serie D. Il match salvezza, senza possibilità di appello, è stato giocato dai granata di mister De Candia con grande determinazione davanti a spalti gremiti del "Giovanni Paolo II". Dopo la prima mezz'ora di ottima fattura il San Giorgio, che con Di Pietro aveva pareggiato l'1-0 locale di De Giorgi, ha incassato il 2-1 di Mancarella in chiusura di frazione. Fin lì gara equilibrata. Nella ripresa l'exploit dei padroni di casa che realizzano tre gol tra il 50' e l'80' con De Giorgi, Mancarella e Caputo, chiudendo la partita. Il Nardò resta in serie D, allontana le paure, fa festa con i tifosi che hanno gremito lo stadio e ora ha tempo per programmare il futuro. Ancora in quarta serie.