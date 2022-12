Sul campo occorrerà mettere punti fondamentali nel cammino verso la salvezza e verso una sosta, quella natalizia, che servirà per tracciare una linea e programmare il Taranto della seconda parte della stagione. Ma gli occhi dell’ambiente saranno rivolti pure all’appello che il club ha lanciato alla tifoseria affinché ritorni ad affollare lo “Iacovone” rimasto deserto in aperto contrasto proprio con la dirigenza.

Investimenti di gennaio

Ci sono tre snodi che condurranno alla sessione invernale di mercato. Il primo è rappresentato dalle ultime due giornate del girone di andata che coincideranno con altrettanti scontri diretti con Monterosi in casa e Messina fuori (in Sicilia si giocherà per la prima volta alle 12,30). Dal bottino di punti al giro di boa dipenderanno gli sforzi da compiere proprio nella campagna acquisti. Così disse anche il ds Evangelisti all’atto del suo insediamento assieme ad Eziolino Capuano: « Arriviamo a gennaio e vediamo cosa succede. Se saremo a tiro dei play-off, allora cercheremo di operare per puntare a questo obiettivo » , affermò il dirigente.

Poi la parola “spareggi” è scomparsa dal vocabolario degli ultimi tre mesi e quindi le attenzioni sono state incentrate interamente ad evitare i play-out, come ribadito a più riprese dal tecnico. Che, a parte gli innesti dal suo arrivo (Vannucchi, Formiconi, Raicevic e Chapi Romano), ha sempre aggiunto di avere un presidente pronto a qualsiasi sacrificio pur di rinforzare la rosa, i cui slanci, a detta di Capuano, sono stati frenati da quest’ultimo perché dal novero degli svincolati il rischio era quello di attingere ad elementi non sufficientemente pronti alla causa. Gennaio potrebbe cambiare lo scenario, portare in dote una posizione di classifica più incoraggiante e quindi preludere a qualche innesto di qualità ed esperienza in varie zone del campo. Seppur nel frattempo la diserzione abbia cambiato le carte in tavola, togliendo ossigeno finanziario dal botteghino e forse allentato la voglia di investire oltre il minimo previsto, cioè proprio la salvezza.

Appello al pubblico