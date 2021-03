La strada per la serie A passa oggi per il Lecce da uno scontro diretto, dopo le quattro partite con squadre di bassa classifica. Al “Via del Mare”, per la nona giornata del girone di ritorno di serie B (calcio d'inizio alle 14), arriva il Chievo Verona, squadra che ha conquistato 42 punti, uno in meno dei salentini, e che sta vivendo un periodo difficile. Lunedì scorso i veneti sono stati battuti in casa dal Vicenza, dopo la fiammata contro il Pordenone, prima della quale avevano collezionato tre sconfitte. I gialloblù, dunque, cercano il rilancio, come il Lecce, verso i primi due posti, in virtù dei quali si accede alla massima serie senza disputare i play off.

Di fronte il secondo miglior attacco del campionato (quello del Lecce) e la seconda miglior difesa. I ragazzi di mister Corini sono riusciti finalmente a vincere di nuovo, seppur contro la modesta Reggiana, dopo due pareggi che stavano stretti alla squadra giallorossa. Il Chievo concede poco agli avversari e per il Lecce rischia di essere un bel problema, vista la scarsa vena dell'attacco. Di nuovo disposizione Dermaku e Listkowski, che però devono recuperare la miglior condizione. Il Chievo non potrà schierare Djordjevic, a causa di un risentimento muscolare al polpaccio.

Il Lecce oggi indosserà la maglia storica della stagione 1978/79, per festeggiare i 113 anni che compirà dopodomani. All’andata si erano imposti i giallorossi, ma al gol di Stepinski aveva risposto immediatamente Garritano; poi il gol vittoria di Falco dopo il 90’ minuto.

LECCE: Gabriel, Lucioni, Meccariello, Maggio, Coda, Gallo, Pettinari, Bjorkengren, Majer, Hjulmand, Henderson. In panchina: Bleve, Borbei, Pisacane, Mancosu, Yalçin, Stepinski, Nikolov, Dermaku, Listkowski, Zuta, Tachtsidis, Rodriguez. Allenatore: Corini

CHIEVO VERONA: Semper, Rigoni, Obi, Di Gaudio, Renzetti, Vaisanen, Garritano, Canotto Viviani, Mogos, De Luca. In panchina: Seculin, Leverbe, Zuelli, Fabbro, Palmieri, Giaccherini, Pavlev, Bertagnoli, Cotali, Gigliotti, Margiotta, Ciceretti. Allenatore: Aglietti

Arbitro: Aureliano, di Bologna

Le reti: 9' Maggio, 22' Obi, 25' Coda

LA DIRETTA

35': confronto vibrante, gli ospiti provano nuovamente a reagire. Troppo poco però un destro di Canotto che non centra la porta.

25': GOL! Coda riporta subito in vantaggio i salentini: 2-1. Sullo sviluppo del corner Meccariello serve la punta giallorossa che di destro supera Semper con un tiro imprendibile

22': GOL! Puntuale il pareggio dei veneti. Su cross di Renzetti dalla bandierina, Obi anticipa Meccariello e manda in rete:1-1

15': il Lecce è partito bene, ma il Chievo non si fa intimidire e prova l'affondo. Offensive di Viviani e Garritano, ma salentini attenti

9': GOL! Maggio sblocca il risultato su assist di Henderson servito di tacco. Sinistro vincente del terzino: 1-0

1': sfida iniziata. Calcio d'inizio al Chievo. Il Lecce ha confermato la formazione che ha vinto contro la Reggiana.