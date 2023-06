Il Lecce Primavera è campione d'Italia. Gioia giallorossa al 122'

Il Lecce è campione d'Italia Primavera 2022/2023. Dopo 19 anni (ma sempre con Pantaleo Corvino nell'area tecnica) arriva il terzo scudetto per i giallorossi, questa volta a spese della Fiorentina (terza beffa di fila per i viola dopo le finali perse in Coppa Italia contro l'Inter e in Conference League contro il West Ham). Decide Hasic che realizza il gol della vittoria al 122' minuto con un colpo sottoporta gelando i toscani e regalando ai salentini il campionato. Finisce 1-0, un successo meritato per il tecnico Federico Coppitelli e i suoi ragazzi, sempre in testa nel corso della stagione regolare. Così, dopo la salvezza della prima squadra in serie A, ecco lo scudetto dei ragazzi under 19.