Il Lecce pareggia 2-2 a San Siro contro il Milan Segna Calderoni al 92'

I giallorossi dopo un primo tempo in ombra cambiano marcia e attaccano

Arriva l’1-1 di Babacar su rigore e il 2-2 di Calderoni con un tiro da fuori al 92'



Milan-Lecce 2-2

Milan (4-3-3): G.Donnarumma, Conti, Musacchio, Romagnoli,

Hernandez, Paquetà (22'st Krunic), Biglia, Kessie (35'st Rebic),

Suso, Leao (22'st Piatek), Calhanoglu. (25 Reina, 90

A.Donnarumma, 43 Duarte, 46 Gabbia, 68 Rodriguez, 4 Bennacer,

94 Brescianini, 11 Borini) All.: Pioli.

Lecce (4-3-1-2): Gabriel, Meccariello, Rossettini, Lucioni,

Calderoni, Tabanelli, Tachtsidis, Majer (19'st Petriccione),

Mancosu, Falco (1'st Farias), Babacar (37'st Lapadula). (22

Vigorito, 6 Benzar, 39 Dell'Orco, 2 Riccardi, 29 Rispoli, 3

Vera, 11 Shakhov, 19 La Mantia, 32 Lo Faso) All.: Liverani.

Arbitro: Pasqua di Tivoli.

Reti: nel pt 20' Calhanoglu; nel st 17' Babacar, 36' Piatek,

47' Calderoni.

Angoli: 7 a 3 per il Milan.

Recupero: 0' e 6'.

Ammoniti: Majer, Biglia per gioco falloso.

Note: al 34' st espulso Liverani per proteste.

Spettatori: 48.703 per 1.186.502,47 euro di incasso. Ultimo aggiornamento: 22:59





